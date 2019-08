Vogel verstrikt in visnet, hulpdiensten in actie

In beeld: BinckBank Tour in het centrum

Tweetal vast voor inbraak in school

De politie in Loosduinen heeft zondagmorgen twee mensen aangehouden in verband met een inbraak in een school. Dat melden agenten op het Twitteraccount van het bureau. “Vanochtend vroeg hebben wij twee personen aangehouden die hadden ingebroken in een school.”

De Forensische Opsporing van de politie heeft na de inbraak sporenonderzoek gedaan bij de school. Het tweetal is in de cel gezet. De recherche gaat verder onderzoek doen.