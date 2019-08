Vogel verstrikt in visnet, hulpdiensten in actie

De hulpdiensten zijn zaterdagmorgen in actie gekomen om een aalscholver van een verdrinkingsdood te redden. Het dier was in een zogenoemde staand want vast komen te zitten.

Nadat de politie meerdere meldingen kreeg van het dier in nood is de reddingsbrigade uitgerukt om het dier uit het net te halen. Ook is met de KNRM gekeken om de netten te verwijderen vanwege het gevaar. “Ook voor surfers.”