10-jarige Zoë loopt Madurodam Marathon ondanks bindweefselstoornis

Op zondag 6 oktober is in en om Madurodam de tweede editie van de ‘Madurodam Marathon’, waarvan de opbrengst naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gaat. Den Haag FM besteedt iedere maandag in het programma Haagse Ochtendradio aandacht aan het 1,69 kilometer lange hardloopevenement. Deze week waren deelnemers Zoë Kindt (10) en haar broert Lucas (13) te gast.

Zoë heeft hEDS, een bindweefselstoornis waardoor ze niet lang kan lopen en heel snel moe wordt. “Het mooie aan deze marathon is dat iedereen mee kan doen”, zegt Zoë. “Met of zonder beperking.” Door haar ziekte loopt Zoë in een zogenaamde Race Runner, een loopfiets met drie wielen waardoor het lopen minder zwaar wordt. Het is de tweede keer dat ze samen met haar broertje meedoet. “Vorig jaar was het heel erg leuk”, zegt Lucas. Het team van Zoë en Lucas heet Friends 4 NSGK.

In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je iedere maandag een update in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Foto: Madurodam

Luister hier naar het interview met Zoë en Lucas op Den Haag FM.