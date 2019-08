Femmes for Freedom doet aangifte tegen islamtische organisaties, NIDA Den Haag en Partij van de Eenheid

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan tegen verschillende islamitische organisaties (De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias) en de Haags politieke partijen NIDA Den Haag en de Partij van de Eenheid. Femmes for Freedom vindt dat de islamitische organisaties en partijen zich schuldig maken aan opruiing na de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding.

De aangifte is afgelopen vrijdag verstuurd aan het OM in Den Haag. Dat kan de ontvangst ervan nog niet bevestigen, meldt mediapartner Omroep West. Op haar website bericht Femmes for Freedom over de aangifte. Ook roept ze op om aangifte te doen tegen de islamitische organisaties en politieke partijen, om zo ‘een signaal af te geven.’

De aangifte is onder meer gericht aan politieke partij NIDA, zij kwam met een niqabfonds. De partij heeft gezegd boetes te willen betalen voor vrouwen die in niqab gekleed gaan en vervolgens een overtreding begaan. Femmes for Freedom vindt dat de politieke partij daarmee tegen de wet in gaat. “NIDA legitimeert strafbare feiten,” schrijft de vrouwenrechtenorganisatie op haar website.

‘Goed recht om aangifte te doen’

In een reactie aan Den Haag FM noemt Cemil Yilmaz van NIDA het ‘haar goed recht’ om aangifte te doen al is hij er niet direct blij mee. “Voor ons is de wens van de groep niqab-dragers leidend.” De fractievertegenwoordiger zegt niqab-dragende vrouwen te willen steunen met het fonds. “We zeggen nergens dat vrouwen een niqab moeten dragen. Wij willen de boete te betalen wanneer je bekeurd wordt als je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis moet gaan.”

In strijd met de wet

Juist in het ziekenhuis zijn er volgens Shirin Musa van Femmes for Freedom geen problemen: “Het komt dan toch al voor dat je je moet uitkleden voor een controle”, zegt Shirin in de Middagshow van Den Haag FM. “Je kan het oneens zijn met de wet, maar om op te roepen om in strijd met de wet te handelen, dat vind ik niet zoals het hoort.” Ook de Partij van de Eenheid krijgt het verwijt van opruiing, omdat voorman Arnoud van Doorn op Twitter heeft opgeroepen tot verzet tegen de wet.

Foto: Shirin Musa

