Noodgedwongen verhuizing Haagse metaalopleiding pakt goed uit

Haagse jongeren die wat achter lopen in de maatschappij en toch op jacht naar een diploma willen, kunnen hiervoor terecht bij Stichting Trix. Zij moesten recentelijk door nieuwbouwplannen hun oude pand in Scheveningen verlaten voor een locatie op de Binckhorst, maar achteraf wordt daar meer om gelachen dan gehuild.

“Dat was toen even vrij vervelend, want wij hadden ook specifieke leerprogramma’s die op de haven gericht waren”, zegt bestuurslid Cees Pluijmgraaff. “Wij dachten op een gegeven moment dat we daar een plek voor altijd hadden, maar door de bouw van onder anderen een nieuw hotel moesten wij daar weg.”

Maar nu iedereen heeft kunnen wennen aan de nieuwe locatie op de Binckhorst, klinken er vooral blije geluiden om de verhuizing. “Dit was een openbaring voor mij, deze locatie is eigenlijk veel professioneler met oog op de jongeren”, zegt begeleider Toon Volmer. Ook vanuit studentenperspectief klinkt opluchting: “Ik ben er tweehonderd procent op vooruit gegaan: in Scheveningen brak je je nek bijna door de trap die altijd nat was door de zee, en groeiden er algen op het hout”, zegt leerling Max.