Tentoonstelling Solo&Happy?! over alleen zijn en eenzaamheid

De tentoonstelling Solo&Happy?! in Het Nutshuis laat vanaf 5 september uiteenlopende mensen in en buiten Den Haag zien die alleen en of eenzaam zijn. De tentoonstelling volgt op het nieuws dat 52 procent van de inwoners in Den Haag in meer of mindere mate eenzaam is. De tentoonstelling loopt tot en met 30 november en is gratis te bezoeken.

De tentoonstelling gaat in op de vragen: Wat is eenzaam, wat is alleen? Diverse kunstenaars doen mee aan de tentoonstelling. Sanne Gielens laat alleenstaande Haagse bewoners met hun huisdier zien. Welke rol spelen de honden, poezen en andere dierbare beesten in de levens van deze stadsgenoten?

Lotte van Gaalen maakt audioverhalen. Voor deze expositie over enig kinderen uit verschillende generaties. De 14-jarige Anna, 29-jarige Abel en 67-jarige Margo. Minsook Kang doet onderzoek naar alleen sterven in Nederland en de in New York wonende fotograaf Naomi Harris portretteerde een aantal Japanse solo-bruiden.