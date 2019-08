UIT Festival met Kenny B en Tim Akkerman

UIT Festival Den Haag presenteert van 6 tot en met 8 september in een driedaagse marathon de trailer van het culturele seizoen. Tijdens het gratis te bezoeken festival krijgen cultuurliefhebbers een voorproefje. Er zijn optredens van Kenny B, Tim Akkerman & Dorona Alberti, Karsu en nog heel veel meer.

Vrijdag en zaterdag

Op vrijdag trapt het UIT Festival af met UIT In De Wijk, een avond waarop zeven cultuurankers een eigen programma aanbieden met previews van artiesten die later in het jaar bij hen zullen optreden. Op zaterdag neemt UIT vanaf 20.00 uur het stokje over van het Embassy Festival en opent urban artiest A Mili de UIT Nacht op het Lange Voorhout.

Zondag

De zondag van UIT Festival Den Haag is voor alle leeftijden: zo is bijvoorbeeld op het Lange Voorhout een vlammende live-voorstelling van Brandweerman Sam. In het Atrium ga je terug in de tijd; ter ere van het 444-jarige bestaan van Universiteit Leiden is er een tentoonstelling over Campus Den Haag.

Verder: Tim Akkerman & Dorona Alberti nemen je mee door James Bond-soundtracks op eigen wijze uit te voeren. Op het Lange Voorhout vindt ondertussen de Cultuurmarkt.

Foto: Wouter Vellekoop.