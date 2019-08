Zuiderparktheater zoekt dansers en acteurs voor nieuwe wintervoorstelling Pippi en Pan

In navolging van de succesvolle muziektheatervoorstelling Scrooge komt het Zuiderparktheater dit jaar met een nieuwe show wintershow: Pippi en Pan. Voor Scrooge werd het theater beloond met de cultuurprijs ‘Haagse C’.

Ongeveer 1800 bezoekers zien een verrassend, nieuw ontwikkeld verhaal, gebaseerd op de jeugdhelden Pippi Langkous en Peter Pan. “Het is net als Scrooge een wandelvoorstelling”, zegt artistiek directeur Marijke Reuvers op Den Haag FM. “Dus je loopt in een groepje door het Zuiderpark waar verschillende delen van de voorstelling worden gespeeld. Het begint en eindigt natuurlijk in het theater.”

Voor de voorstelling is het Zuiderparktheater nog wel op zoek naar acteurs en dansers. “We zoeken vooral naar kinderen maar zeker ook naar volwassenen”, zegt Reuvers. “Er worden verschillende auditierondes gehouden, de dansers selecteren we samen met Holland Dance.” Kijk voor meer informatie over de voorstelling en de audities op de website.

Luister hier naar het interview met Marijke Reuvers op Den Haag FM.