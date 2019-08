Hagenaar bewusteloos geslagen door fietsendieven

Een 34-jarige Hagenaar heeft zaterdag klappen gehad op de Laan van Poot nadat drie mannen vermoedelijk zijn fiets wilden jatten. Dat meldt de politie dinsdag.

De man loopt rond 04.00 uur een café uit richting zijn fiets. Hij ziet dat er drie mannen rond zijn fiets staan, die vermoedelijk de fiets proberen te stelen. Wanneer het slachtoffer de mannen daarop aanspreekt, krijgt hij een harde klap tegen zijn hoofd.

Buiten bewustzijn

Het slachtoffer valt daarop op de grond en raakt bewusteloos. Als hij weer bijkomt ziet hij dat er drie mannen wegrennen langs het terrein van Houtrush Squash in de richting van de Vogelwijk.

Het slachtoffer is daarop direct naar een portier gelopen en schakelde de politie in.

Signalement

Volgens het slachtoffer waren de verdachten drie mannen met een blanke huidskleur, van ongeveer 1.85 meter lang. Zij hadden een normaal postuur, waren tussen de 25 en 30 jaar en spraken Nederlands. In de omgeving is gezocht naar de drie mannen, maar zij zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.