Hagenaar krijgt drie jaar cel voor miljoenendiefstal FloraHolland

Meer in

Een 28-jarige Hagenaar moet drie jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor een miljoenendiefstal bij Flora Holland. De man werkte bij Royal FloraHolland en kreeg het voor elkaar om in negen maanden tijd ruim 4,3 miljoen weg te sluizen en wit te wassen.

De man, Mohamed G.M. gokte onder andere op uitslagen van sportwedstrijden. G.M. werkte op de financiële afdeling van het bloemenveilingbedrijf. Met 82 transacties maakte hij in totaal 4,3 miljoen euro buit. Dat deed hij door zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie te koppelen. Op de afdeling waar de oplichter werkte, ging zo’n 100 miljoen euro per week om. Het feit dat de man per keer tot maximaal 120.000 euro wegsluisde, viel dan ook niet meteen op.