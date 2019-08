Hoger beroep ‘obermishandelaars’ uitgesteld

Het hoger beroep in de zaak ‘obermishandelaars’ is uitgesteld. Een derde deskundige moet van het hof in Praag een oordeel vellen over de verwondingen die de ober vorig jaar opliep. De twee Haagse broers Arash N. en Armin N. zouden de ober hebben mishandeld.

De twee werden eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober. Het Tsjechische OM vond de eerder opgelegde straf van de Haagse broers veel te laag. Het OM en de broers gingen hierop in beroep.

1 oktober is de nieuwe zitting.