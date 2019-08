HUF Saus en Swim to Fight Cancer in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder andere een uitgebreid interview met ondernemer en ras-Hagenees Jeffrey Huf. Onlangs presenteerde hij de naar hemzelf vernoemde HUF Saus.

“Onze verslaggever is een dagje met Jeffrey op pad geweest”, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch op Den Haag FM. “Het is een heel grappig verhaal geworden.” Verder een verhaal over de actie Swim to Fight Cancer. “In de vier grote steden wordt gezwommen door de grachten om geld in te zamelen. Het is dit jaar voor het eerst in Den Haag.”

Iedere drie weken spreekt Natascha Frensch in De Middagshow op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het interview met Natascha Frensch op Den Haag FM.