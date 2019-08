Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Kaartverkoop Invictus Games 2020 van start

De kaartverkoop voor de Invictus Games van volgend jaar in Den Haag is gestart. Tijdens het internationale sportevenement nemen zo’n 500 militairen het tegen elkaar op. Ze zijn fysiek of mentaal gewond geraakt als gevolg van oorlogssituaties en werken aan hun herstel. Per dag kunnen 8.000 mensen plaatsnemen op de tribunes.

De Invictus Games vinden plaats van 9 tot 16 mei 2020 in het Zuiderpark en in het Hofbad. De deelnemers nemen het tegen elkaar op in tien verschillende sporten. Het terrein is gratis toegankelijk. Voor het bijwonen van de verschillende sportwedstrijden moeten tickets worden gekocht.

De organisatie gaat ervan uit dat de Britse prins Harry volgend jaar opnieuw naar Den Haag komt om de opening van de Invictus Games mee te maken.