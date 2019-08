Loes Luca en Dook van Dijck in Zuiderstrandtheater met Scheveningse Opera

In het Zuiderstrandtheater is van 5 t/m 11 september het Schevenings operaproject ‘Vrouw Houtebeen’. De hoofdrollen worden gespeeld door Loes Luca, Kim van Zeben en Dook van Dijck. “Het wordt een klimaatopera”, zegt Van Dijck op Den Haag FM.

“Het gaat over een vrouw, Loes Luca, die piraat wil worden”, zegt Dook van Dijck. “Ik speel haar papegaai, dat is nog een behoorlijke uitdaging. Ik ken Loes al mijn hele leven maar we staan nu voor het eerst samen op het podium, dat is erg spannend maar vooral heel leuk.”

De opera wordt gemaakt in samenwerking met het Residentie Orkest. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de website van het Zuiderstrandtheater.

Foto: Manon van der Zwaal

Luister hier naar het interview met Dook van Dijck op Den Haag FM.