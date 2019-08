Mohammed Hamdi nieuwe algemeen directeur ADO Den Haag

Mohammed Hamdi is na de aandeelhoudersvergadering van dinsdagavond per direct aangesteld als nieuwe algemeen directeur van ADO Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Hamdi is daarmee de opvolger van Mattijs Manders. die dit jaar vertrok om aan de slag te gaan als algemeen directeur van de Eredivisie CV.

Hamdi heeft de KNVB-opleiding management betaald voetbal afgerond. Vijf jaar geleden werkte de 35-jarige Hagenaar op de commerciële afdeling van ADO. In 2017 maakte hij deel uit van de directie van voetbalclub Al Jazira uit Abu Dhabi.

Ook was Hamdi directeur bij Infront Sports & Media en directeur voetbal bij Lagardere Sports & Media. Bij dat bedrijf was hij verantwoordelijk voor de commerciële belangen van FC Utrecht, Roda JC Kerkrade en NEC Nijmegen.

Financieel directeur

Henrik-Jan Rinner wordt de financieel directeur van de club, hij is sinds 15 juni als ad interim directeur in dienst bij ADO.

Foto: Richard Mulder