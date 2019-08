Studenten in Zuiderpark voor infomarkt HOPweek

Drukte in het Zuiderpark dinsdag. Daar was het HOP Info Festival, oftewel de infomarkt tijdens de introductieweek voor studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag. De introductie is voor zowel Nederlandse als internationale studenten.

“Het is een markt met informatie over lokale politieke partijen, maar ook over activiteiten buiten de studie. Zo is er bijvoorbeeld een kraampje met het Haagse Studenten Sympfonieorkest.” aldus Bastiaan Meijer, die zelf voor ROOD Den Haag op de markt staat.

Tijdens deze week zullen alle aankomende studenten deelnemen aan een programma waarin er aandacht is voor de stad, studie en studentenleven. Den Haag staat niet bekend als een studentenstad zoals bijvoorbeeld Leiden, maar daar komt langzaamaan verandering in.

Woensdagochtend zijn er workshops. De rest van de dag is het feest op het strand van Scheveningen. Donderdag gaan de aankomende studenten lunchen bij de Hofvijver. ’s Avonds ontdekken ze het studentenleven.

Op vrijdag is een feestelijke afsluiting in het Paard. Het hele programma is hier te vinden.

Foto: Bastiaan Meijer.