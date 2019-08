Vrouwen in de schijnwerpers tijdens zevende Art The Hague

ADO Den Haag neemt keeper Luuk Koopmans over van PSV

ADO Den Haag neemt keeper Luuk Koopmans dit seizoen op huurbasis over van PSV. Hij is daarna voor drie jaar vastgelegd. Bij de nummer twee van vorig seizoen had hij weinig perspectief op speelminuten. De 25-jarige sluitpost stond in totaal vier jaar onder contract bij de club uit Eindhoven.

Afgelopen seizoen werd Koopmans door PSV al verhuurd aan eerstedivisionist MVV Maastricht. Bij die club was hij de eerste keus onder de lat. In zijn eerste drie seizoenen werd Koopmans bij de beloften gestald. In die periode bij Jong PSV moest hij twee keer onder het mes vanwege blessures aan zijn schouder.

De in Oss geboren Koopmans heeft met Robert Zwinkels en Mike Havekotte nog twee doelmannen voor zich bij ADO.