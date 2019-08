Cel voor No Border-activist die identiteit niet prijsgeeft

Een activist van de organisatie No Border die begin augustus werd opgepakt bij een demonstratie op het terrein van TNO en NAVO aan de Oude Waalsdorperweg, is veroordeeld tot vijf dagen cel vanwege het verhullen van zijn identiteit.

Elf activisten van de organisatie No Border, dat pleit voor een wereld zonder grenzen, klommen op zondag 4 augustus op het dak van het complex. Volgens hen is de NAVO er medeverantwoordelijk voor dat mensen moeten vluchten. TNO zou betrokken zijn bij onderzoek voor een betere grensbewaking.

Donderdag verscheen de No Border-activist die zijn identiteit weigert prijs te geven bij de rechter. De naam, nationaliteit en leeftijd van de man zijn onbekend. Tijdens de zitting werd de Engelssprekende verdachte met pijpenkrullen aangeduid als ‘verdachte NN09’.

Lijm op vingers

De man stond voor de rechter, omdat hij op zijn vingers een lijmachtige substantie gesmeerd had om zijn identiteit verborgen te houden. Met hetzelfde doel had hij zijn gezicht ook nog met appelstroop besmeerd. Volgens de rechter was hij verplicht zijn vingerafdrukken af te staan aan de politie.

Verschillende activisten die deelnamen aan de demonstratie op 4 augustus werden weggestuurd met een boete van 95 euro. Twee andere demonstranten weigerden aanvankelijk ook hun identiteit prijs te geven, maar werden korte tijd later vrijgelaten, nadat ze wel hun vingerafdrukken hadden afgestaan.