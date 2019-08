Commissaris Ad Melkert blij met nieuwe directeur Mo Hamdi

De voorzitter van de Raad van Commissarissen Ad Melkert zegt tegen mediapartner Omroep West blij te zijn met de aanstelling van Mo Hamdi als nieuwe algemeen directeur van de club.

“Ik denk dat we een goede beslissing hebben genomen met het team dat het samen moet gaan doen”, zegt Melkert. “Met Mo Hamdi voorop als algemeen directeur, samen met Henrik-Jan Rinner als financieel directeur. Maar ook met stevige mensen als Kees Jansma als bestuursadviseur en Frans van Steenis als gedelegeerd commissaris.”

In de media leek het er nog op dat Melkert juist tegen de komst van Hamdi was. “Ja, die berichtgeving vind ik dan weer verrassend. Kijk, in elke zoektocht naar nieuwe mensen heb je discussie. Ideale kandidaten bestaan niet. Dit was een afweging van de aandeelhouders. Ikzelf heb als voorzitter van de RvC een adviserende rol vervuld.” De nieuwe algemeen directeur Hamdi kon nog niet zeggen wanneer hij aan zijn nieuwe klus zal beginnen.

Foto: Richard Mulder