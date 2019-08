STRAATVRAAG: Overmatig alcoholgebruik in Den Haag

Kunstenaar Auke de Vries ontvangt Gerrit Benner Prijs 2019

Kunstenaar Auke de Vries is door de jury voorgedragen voor de Gerrit Benner Prijs 2019. Hij ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre. De kunstenaar, die al jaren in Den Haag woont, ontvangt een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro. Ook wordt een tentoonstelling aan het werk van de kunstenaar gewijd. De tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst wordt op 13 september 2019 uitgereikt in het Fries Museum, voorafgaande aan de opening van de expositie.

Het werk van Auke de Vries is volgens de vakjury een belangrijke inspirator en voorbeeld voor jongere generaties kunstenaars binnen en buiten Friesland. Zijn werk voor de openbare ruimte is te vinden in wereldsteden zoals Barcelona, Rotterdam, Berlijn, Bangkok en Parijs.

De Gerrit Benner prijs is door de provincie Friesland in het leven geroepen om het beeldende kunstklimaat een impuls te geven. Met de prijs wil de provincie de aandacht voor de beeldende kunst onder het publiek te vergroten. Het is de 8e keer dat de Gerrit Benner Prijs uitgereikt wordt.

Foto: Archief.