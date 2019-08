Pawel Cibicki versterkt voorhoede ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft de selectie voorzien van een aanvallende versterking. De club is verheugd dat het kan melden dat Pawel Cibicki (25) voor één seizoen gehuurd wordt van Leeds United, met een optie tot koop. Dinsdag werd ook al Luuk Koopmans vastgelegd.

Cibicki is een Zweed met Poolse roots, die in juli 2013 bij Malmö FF zijn entree in het profvoetbal maakte. Hij stond vijf jaar onder contract bij de Zweedse club, die hem in 2016 verhuurde aan Jönköpings Södra IF. In de zomer van 2017 wist Cibicki met zijn goede prestaties een transfer af te dwingen naar Leeds United, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan zowel Molde FK (Noorwegen) als IF Elfsborg (Zweden). In totaal kwam Cibicki in zijn carrière tot 152 officiële duels, 29 goals en 24 assists.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As was al een tijdje bezig met de komst van Cibicki en is blij dat de Zweedse aanvaller nu in het Cars Jeans Stadion gearriveerd is. “Pawel is een creatieve, aanvallend ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan. Een rol als nummer 10 kan hem ook liggen. Pawel heeft bewezen dat hij met beide benen, maar ook met het hoofd kan scoren. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden.”

Cibicki traint komende vrijdag voor het eerst mee met de selectie van ADO Den Haag.

Foto: ADO Den Haag.