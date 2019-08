Vrouwen in de schijnwerpers tijdens zevende Art The Hague

Tijdens de zevende editie van Art The Hague in oktober spelen vrouwen in de kunstwereld de hoofdrol. In het jaar van honderd jaar algemeen kiesrecht zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in kunstcollecties.

Art The Hague is van 2 tot 6 oktober in de Fokker Terminal op de Binckhorstlaan. Op 2 oktober wordt de beurs geopend door Mirjam de Blécourt, arbeidsrechtadvocaat en politica namens de VVD.

Art The Hague maakt kunst toegankelijk voor iedereen. Op donderdag 3 oktober worden bedrijven uitgenodigd voor een bijeenkomst over het merk Ajax en worden de overeenkomsten tussen kunst en mode belicht. Op vrijdag zijn er verschillende signeersessies en interessante artist talks. Zaterdag zijn er bijeenkomsten voor jonge verzamelaars, waaronder een speciale tour met een bekende Hagenees. Art The Hague werkt deze dag ook samen met de Museumnacht: na sluiting van de beurs rijden er vanaf 20.00 uur speciale bussen naar verschillende musea in de stad.

Foto: Art The Hague 2018.