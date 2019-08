Zesde editie foodfestival Vissch in oktober

De zesde editie van foodfestival Vissch zal dit jaar als vanouds weer worden georganiseerd in oktober. In 2018 verschoof het festival eenmalig naar het begin van de zomer, gelijktijdig met de Volvo Ocean Race.

Het festival is dit jaar van 4 tot en met 6 oktober op de Scheveningse Visafslag. Voor bezoekers zijn er kookdemonstraties, workshops, er is een vismarkt waarbij het bereiden, beleven en proeven van Noordzeevis centraal staat.

De afgelopen jaren werd steeds een vergeten vissoort extra onder de aandacht gebracht tijdens het festival. In 2018 was dat de schol, in 2017 was er extra aandacht voor wijting. Of er dit jaar opnieuw een focus op een vergeten vis ligt en welke dat zal zijn, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Foto: Anne de Rijk