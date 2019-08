Deelnemers gezocht voor Historisch Festival Scheveningen

Het Historisch Festival Scheveningen zoekt deelnemers voor de editie van 2020. Over exact een jaar is de vierde editie van het festival. Heden en verleden komen samen in het oude dorp van Scheveningen. Eerdere edities waren in 2018, 2016 en 2015.

Op zaterdag 22 augustus 2020 tussen 11.00 uur en 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van een aantal bekende en minder bekende historische taferelen. Daarvoor zoekt de organisatie nog wel deelnemers die in klederdracht willen lopen. Ook zijn vrijwilligers nodig die helpen bij de op- en afbouw en gastvrouwen en gastheren.

Aanmelden kan via de website van het Historisch Festival Scheveningen.