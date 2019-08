Flyer moet hoerenloper op verantwoordelijkheid wijzen

Hoerenlopers in de Haagse prostitutiestraten krijgen volgende week woensdag en donderdag een flyer in handen gedrukt. Het doel is om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het betalen van een eerlijke prijs, veilige seks en het melden van uitbuiting of gedwongen prostitutie.

Ook kunnen klanten kunnen zich tijdens de actie in een mobiele kliniek gratis laten testen op soa’s. De actie is een initiatief van de GGD Haaglanden, Spot 46 en de Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP).

“De klanten worden geïnformeerd over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan goede en gezonde werkomstandigheden in de seksbranche”, vertelt directeur Maria Scali van SHOP op Den Haag FM.

Op woensdag 28 augustus is de actie in de Geleenstraat en op donderdag 29 augustus in de Doubletstraat.

Luister hier naar het interview met Maria Scali op Den Haag FM.