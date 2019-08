WINACTIE: Gratis naar strandfestival Celebrate the 90’s op 6 September

Glasplaat valt van hotel, Spui afgezet

Meer in

Op het Spui is donderdagmiddag een glasplaat vanaf grote hoogte van het Mercure Hotel naar beneden gevallen. De glasplaat kwam voor de ingang van het hotel terecht. Volgens een woordvoerder van het hotel zijn er geen gewonden gevallen.

De politie heeft het deel waar de glasplaat aan diggelen is gevallen, afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Medewerkers van het hotel hebben de toegang naar het hotel schoongeveegd, zodat iedereen in en uit kan. De brandweer verwijdert de nog vastzittende overgebleven delen van de glasplaat. Hoe de glasplaat heeft kunnen breken, is vooralsnog niet bekend.

Foto: Regio 15.