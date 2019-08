Kinderen gaan suppen op de Hofvijver

Triodus Kinderopvang organiseert volgende week dinsdag voor kinderen een les suppen op een wel heel bijzondere plek, de Hofvijver. Suppen staat voor ‘stand-up-paddle’. Het is ontstaan door lifeguards die op hun surfboard gingen staan om de beginnende surfers in de gaten te houden.

Normaal kun je niet zomaar de Hofvijver op met een bootje. De kinderen mogen nu wel het water op. Een board in het water, een grote peddel in de handen en vervolgens 45 minuten balans houden en blijven staan.

De ‘suples’ is dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur. Iedere les bestaat uit een instructie, waarna zij drie kwartier zelf gaan suppen. In iedere groep is er ruimte voor zowel kinderen van Triodus Kinderopvang, als voor kinderen van buitenaf. Zij kunnen bij de groepjes aansluiten wanneer er plek is.