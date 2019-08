Op de foto in de Koningstunnel, vrijdag open huis

De Koningstunnel is bijna klaar, vijf weken eerder dan gepland. Vrijdag wordt de opening van de Koningstunnel gevierd met in de ochtend open huis voor het publiek en in de middag een officiële opening. Maandag gaat de tunnel dan echt open voor automobilisten.

Vrijdagochtend kan het publiek tussen 10.00 uur en 13.00 uur de tunnel in. Daar vinden bezoekers informatie over de geschiedenis van de Koningstunnel en de werkzaamheden die gedaan zijn. Bezoekers kunnen ook op de foto in de tunnel. De ingang is op de Koekamp, vlakbij Paviljoen Malieveld.

In de middag is dan de officiële opening door wethouders De Mos en Van Asten.

Foto: Wikimedia / Michiel1972.