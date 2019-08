Studenten uit heel Nederland maken kennis met Haagse cultuur

Tijdens de de introductieweek van de Haagse afdeling van de Universiteit Leiden voeren bijna duizend studenten allerlei activiteiten uit op het zonnige Scheveningse strand. Deze zogeheten HOPweek moet ervoor zorgen dat de studenten, die vanuit heel Nederland afkomstig zijn, zich thuis gaan voelen in Den Haag.

“De HOPweek is voor alle studenten die een studie gaan volgen op de Haagse locatie van de Universiteit Leiden”, zegt Kimon van Kuuren van de organisatie. “Het doel is om de studenten kennis te laten maken met de stad, de Universiteit en elkaar.”

De studenten zijn ook door Den Haag FM alvast welkom geheten in onze stad door middel van een quiz over de Haagse cultuur. Hoe dat voor ze verliep, zie je hieronder in de reportage.