Jubilerend VUC komt op gang voor nieuw seizoen

Het voetbalseizoen staat weer op het punt van beginnen, en zo ook voor één van de oudste clubs van Den Haag. VUC viert dit jaar een bijzonder jubileum, ze bestaan 110 jaar. En in die tijd heeft de club veel meegemaakt.

“In de periode van 1926 tot in de jaren 40 speelden wij in de hoogste klassen van Nederland”, zegt voorzitter Maarten van Heck. “Toen speelden we tegen ploegen als ADO en Feyenoord. Toen kwam het betaalde voetbal en daar konden we als VUC niet aan meedoen, maar nu zijn we weer opgeklommen tot de eerste klasse. En we gaan proberen om weer een niveau te halen dat past bij een club als VUC.”

Maar bij VUC draait het niet enkel om prestaties, het is ook belangrijk om plezier te maken. Zo is vriendenteam en kersverse kampioen van de kelderklasse VUC zaterdag 2 ook begonnen aan de voorbereiding, al loopt dat soms nog een beetje stroef. “Het eerste rondje is altijd zwaar”, hijgt de keeper van het elftal. “Maar ik ben blij om weer op het veld te staan.” Hij wordt aangevuld met hoge verwachtingen van zijn teamgenoot. “Ik heb vorig jaar twee goals gemaakt, ik denk dat het mogelijk moet zijn om die prestatie te evenaren.”