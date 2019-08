NK beachvolleybal op Scheveningen valt midden in Nationaal Hitteplan

Dit weekend wordt het Scheveningse strand versierd door het Nederlands Kampioenschap beachvolleybal, en dat valt midden in een Nationaal Hitteplan. Dit is vrijdag door het RIVM afgegeven voor het weekend in verband met de hoge temperaturen.

Hoewel het bij sommige Hagenaars op Scheveningen even puffen is, zijn de beachvolleyballers er niet rouwig om dat ze in de warme zon staan te sporten. “Vorig jaar zaten we met regen en wind”, zegt organisator Wilco Nijland. “Doe mij dan maar liever 30 graden in het zonnetje! We zorgen ervoor dat de sporters genoeg water en eten krijgen, maar ze zijn ook wel gewend om met warme temperaturen te spelen. Ik verwacht dat het wel goed komt.”

En ook onder de deelnemers heerst opwinding. “Ik stond vroeger altijd als ballenmeisje bij dit toernooi, en nu sta ik er zelf te spelen”, zegt deelneemster Nadine Everaert. “De beachvolleybalsport is voor mij speciaal omdat iedereen er zo sociaal is, je kan aan iedereen vragen om even een balletje te slaan. Dit toernooi verwacht ik nog geen spektakel want ik sta nog niet in de top van Nederland, maar het doel is wel om ooit de wereldtop te halen!”