Spuigasten over coalitieakkoord Zuid-Holland

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het coalitieakkoord van Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland presenteerden dinsdag hun coalitieakkoord. Als laatste provincie, en met een college zonder verkiezingswinnaar Forum voor Democratie. Dinsdagochtend maakten VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA bekend de komende 3,5 jaar samen te werken onder het motto ‘Elke Dag Beter. Zuid-Holland.’ De provincie Zuid-Holland zet niet langer in op windenergie als een van de voornaamste energiebronnen. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken om de motorrijtuigenbelasting gelijk te houden. Dat zijn de belangrijkste punten uit het akkoord. Maar wat betekent het akkoord voor de stad Den Haag?

Te gast is VVD’er Floor Vermeulen. De liberaal was al gedeputeerde in het vorige college en onderhandelde de afgelopen maanden over dit nieuwe akkoord. Hij is kandidaat-gedeputeerde voor het nieuwe college en heeft de portefeuille verkeer en vervoer, bestuur en maatschappij, vergunningverlening en IPO-bestuur. Vermeulen is tevens de eerste loco-commissaris van de koning in Zuid-Holland.

Bibliotheek aan het Spui

