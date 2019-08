Wild Rooster Festival dit weekend op Grote Markt

Het Wild Rooster Festival staat vrijdag en zaterdag op de Grote Markt. Twee dagen lang draait het volgens de organisatie om “good food, bier en muziek met de modder er nog aan.” Dit jaar zijn er optredens van onder andere Tim Vantol, The Spunyboys, The Picturebooks en Boogie Beasts.

Op Wild Rooster draait het om muziekstijlen als roots, rockabilly, psychobilly, bluegrass, uptempo blues en rock ’n roll. Na de sportieve hoogtepunten van vorige edities houdt de organisatie een nieuwe traditie in ere: het modderworstelen op de zaterdag.

“We zoeken nog één kandidaat om te worstelen tegen een man. Ben je tussen de 16 en 80 jaar oud en heb je altijd al willen worstelen in de modder? Geef je dan snel op”, aldus organisator Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Marco Bijsterbosch op Den Haag FM.

LINE UP VRIJDAG:

16.30 Awkward Family Portraits

17.30 Dry Riverbed Trio

18.15 Boogie Beasts

19.15 The Folding Mirrors Old Time Band

20.00 Van Goat

21.00 Sunfire

21.45 Mariachi Reloaded

23.15 DOLLTONES

LINE UP ZATERDAG:

14.45 Herman Brock Jr.

15.45 Tiny Legs Tim

17.00 Blue Grass Boogiemen

18.00 The Ragtime Rumours

19.15 Tom Cherry’s Sinners

20.00 Tim Vantol

21.00 Stringcaster

22.00 The Spunyboys

23.15 The Picturebooks

– Wim Behre Platendraaier –