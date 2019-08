Circusartiesten nemen drukke en warme boulevard Kijkduin over

Dit weekend nemen verschillende circusartiesten de boulevard van Kijkduin over. ‘De boulevard van het Circus’ staat in het teken van het publiek onderdompelen in de wereld van het circusleven. Zo zullen er niet alleen shows worden gegeven, maar krijgt iedereen de kans om ook verschillende workshops te volgen om zelf een artiest te worden.

Op het strand naast Habana Beach strijkt bijvoorbeeld Clown Mischa neer met zijn circus. Circusartiest Nigel Voets laat iedereen met zijn jongleertalenten versteld staan en is er een dansworkshop.

Op de boulevard kunnen de bezoekers zelf geschminkt worden als een clown. Ook zijn er vuurspuwers.

Foto’s: Richard Mulder.