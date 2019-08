Streets of Chuck Deely brengt eerbetoon aan legendarische straatmuzikant

WINACTIE: Gratis naar strandfestival Celebrate the 90’s op 6 September

Den Haag FM ADO Podcast aflevering vijf vanuit Leo’s Koffiehuis

Meer in

In de vijfde aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ zijn Rogier, Lieuwe en Alberto te gast in Leo’s Koffiehuis in Laakkwartier. Met eigenaar Leo Dommanschet nemen ze de bewogen ADO-week door.

Leo’s Koffiehuis staat bekend als het grootste supporterscafé van Den Haag, of zoals hij het zelf zegt: “De groen-geelste.” In het koffiehuis worden alle uitwedstrijden van ADO op groot scherm gekeken. Voor de thuiswedstrijden wordt er ‘ingedronken’ en na afloop van de wedstrijden stroomt het café weer vol.

De vier mannen bespreken verder de nieuwe aanwinsten van ADO Den Haag, de derde nederlaag op rij tegen Sparta en blikken vooruit op de uitwedstrijd tegen RKC. Ook zanger John Medley schuift nog even aan.

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week gaan de mannen op bezoek bij wethouder, seizoenskaarthouder en podcastluisteraar Robert van Asten.