Drie aanhoudingen en gewonde bij ruzie op Westeinde

Bij een ruzie op het Westeinde is één gewonde gevallen en zijn drie personen aangehouden. Dat gebeurde vrijdag op zaterdagnacht rond 2.00 uur. Vermoedelijk gaat het om een steekpartij, maar de politie onderzoekt dat nog. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Hoe de ruzie is ontstaan, is ook nog niet bekend. De recherche doet onderzoek naar het incident. Naast de drie aanhoudingen, zijn nog eens twee mensen meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Volgens een ooggetuige is de politie met een schild een woning in gegaan om één van de verdachten aan te houden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.