Flinke schade in huis na afgeschoten projectiel

Op een woning aan de Hellingweg op Scheveningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een projectiel afgeschoten, waardoor een klein brandje is ontstaan. Dat meldt de politie.

De melding van de brand in het appartement werd even voor drie uur ’s nachts gedaan. Toen de hulpdiensten aankwamen, was het vuur al uit en stonden de bewoners al buiten. Zij waren gewekt door het brandalarm. De politie noemt de schade in en aan de woning ‘aanzienlijk’.

Een woordvoerder kan niet zeggen wat voor projectiel er is gebruikt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, net als naar het motief van de brandstichting. Mogelijk is het projectiel vanuit de jachthaven op de woning afgeschoten. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden.