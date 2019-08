Koningstunnel zaterdag al open voor verkeer

De Koningstunnel is zaterdagochtend opengegaan voor verkeer. De tunnel zou eigenlijk maandagochtend weer open gaan, maar de gemeente heeft besloten de Koningstunnel toch zaterdag al open te doen voor verkeer. “Na de opening vrijdag is er voor het laatst getest en de tunnel is klaar. Daarom niet langer wachten”, aldus de woordvoerder van wethouder Robert van Asten.

De Koningstunnel ging in maart dicht voor een grote renovatie. Er zijn tientallen soorten nieuwe installaties geplaatst, van verlichting tot detectiesystemen, camera’s, noodtelefoons en waterpompen. De renovatie kost de gemeente 25 miljoen euro. De werkzaamheden in de tunnel zijn vijf weken eerder klaar dan oorspronkelijk gepland.

De Koningstunnel ligt in het centrum van Den Haag en verbindt de Lekstraat met de Koningskade en is dus voor veel organisaties een belangrijke ontsluitingsroute. Dagelijks rijden er zeker 20.000 voertuigen door de tunnel. Aan de renovatie van de Koningstunnel is sinds 1 maart 2019 gewerkt.

Goed nieuws de Koningstunnel is vanochtend open gegaan voor het verkeer 🚙🚌 Na de opening met @RvanAsten @RicharddeMos gisteren, is er voor het laatst getest en de tunnel is klaar! Daarom niet langer gewacht🆗 Alle medewerkers bedankt! Rijden maar ➡️ pic.twitter.com/HBBFZmnVmZ — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 24, 2019