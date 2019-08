Jeffrey van As: ‘Niet geraadpleegd over nieuwe directeur’

Madurodam opent gesloten deuren voor Kindernachtverblijf

Ruim 60 kinderen hebben vrijdag een bijzondere avond beleefd bij Madurodam. Tijdens het Kindernachtverblijf opende het park voor één keer de deuren na sluitingstijd, kinderen konden zonder hun ouders het park ontdekken: geen lange rijen, geen andere bezoekers én lang opblijven.

Uit een groot aantal aanmeldingen kwamen ruim 30 kinderen van 8 tot 12 jaar samen met een vriendje of vriendinnetje naar het park. In teams gingen zij een avond lang de strijd aan met elkaar, over de grote verhalen van Nederland. Zo was er een vliegtuig-challenge op een verlaten Schiphol, ontfutselden de teams samen ‘het Geheim van Nieuw-Amsterdam’ door de code van de schatkist te kraken, en werd er gestreden om de titel Oranjevoetbalkampioen tijdens een potje ‘glow in the dark’ voetbal.

Het Kindernachtverblijf is vooralsnog een eenmalig evenemen, aldus Marianne Aalders, woordvoerder van Madurodam. “In de zomervakantie gaat 1 op de 5 Nederlandse kinderen naar de BSO of andere vormen van dagopvang. Bepaald geen straf, want tijdens de vakantie worden hier altijd extra leuke activiteiten georganiseerd. Dus dachten wij: waarom zou je zo’n verblijf beperken tot overdag?”