Personeelstekort bij HMC

Medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum krijgen een bonus van 2500 euro als ze een nieuwe collega aandragen op je werk. Het is het een middel in de strijd tegen het personeelstekort. Het ziekenhuis heeft naar eigen zeggen te kampen met een ‘tekort aan zorgpersoneel’, met name op de afdeling Radiologie. Daar worden vooral laboranten gezocht.

Het tekort aan laboranten betekent dat het HMC de komende tijd minder mensen heeft om radiologische onderzoeken uit te voeren. Daardoor kunnen er voor sommige patiënten – met name voor onderzoeken met een lagere urgentie – langere wachttijden ontstaan.

Het ziekenhuis zegt het tekort aan capaciteit niet op korte termijn op te kunnen lossen.