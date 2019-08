Streets of Chuck Deely brengt eerbetoon aan legendarische straatmuzikant

Zondag is de eerste editie van The Streets of Chuck Deely, het festival ter ere van de in 2017 overleden Haags-Amerikaanse straatmuzikant Chuck Deely. Tijdens het festival zal er op acht lokaties in de Grote Marktstraat muziek te horen zijn en er is ook dans, theater en street art. De dag wordt afgesloten op de Grote Markt met optreden van onder andere Son Mieux en Livin’ Blues Xperience.

De meeste mensen die wel eens in de binnenstad van Den Haag kwamen, kenden Chuck Deely. Met zijn raspende stemgeluid was hij in weer en wind te vinden op verschillende plekken in de stad. ’s Ochtends vaak bij Centraal Station, later op de dag vaak voor de HEMA in de Grote Marktstraat. Maar ook op andere plekken.

Festival

Er zijn zondag vanaf 13:00 veertig acts te zien waarvan een groot deel muzikaal en dat zijn niet de minste namen. Onder anderen Tim Knol, Janne Schra, Tess et les Moutons en Convoi Exceptional maken overdag onversterkt hun opwachting in de Grote Marktstraat.

’s Avonds verplaatst het festival zich naar de Grote Markt waar de versterkers weer tevoorschijn komen voor onder andere Son Mieux (solo) en een Neil Young Tribute. Die laatste is niet toevallig; Deely was groot fan van hem. Ook Livin’ Blues Xperience geeft een optreden. Ook daar is een connectie met Deely: zanger Nicko Christiansen heeft meerdere albums met hem opgenomen.