Parkeerplaatsen Scheveningen en Kijkduin vol

Meer in

Het is zondag een tropische dag. Zelfs op het strand wordt het zeer warm met 28 of 29 graden. In de middag steekt een verkoelende zeewind op. Veel mensen zijn naar het strand, waar de parkeerplaatsen al vol staan. De politie adviseert mensen die nog naar het strand willen om met het openbaar vervoer te gaan.

#StrandInfo. De parkeerplaatsen van de Haagse Stranden, Scheveningen en Kijkduin, zijn al vol. De aan- en afvoerwegen staan vast. Wilt u toch naar het strand gaan en niet in de file staan, neemt u dan a.u.b. het Openbaar Vervoer. Bedankt voor uw medewerking. ^ML — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) August 25, 2019

Ook geldt het hitteplan van het RIVM. Vooral ouderen, baby’s en chronisch zieken moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook Rijkswaterstaat is extra alert. Bergers halen auto’s met pech direct van de snelweg en brengen die naar een koelere plek, zoals een tankstation.