Ska-straatorkest De Kiloknallers wint eerste Chuck Deely Award

Ska-straatorkest De Kiloknallers heeft de eerste Chuck Deely Award gewonnen. Dat maakte wethouders Richard de Mos van Economie en Robert van Asten van Cultuur bekend op het festival The Streets of Cguck Deely.

Zondag was de eerste editie van het straatfestival The Streets of Chuck Deely. Waaronder singer/songwriter Tim Knol, de Haagse popartiest Son Mieux en zangeres Janne Schra kwamen optreden in de Grote Marktstraat.

Niet alleen muzikanten namen de Grote Marktstraat over, ook andere straatartiesten lieten hun kunsten zien. Op drie plekken in de straat was er ruimte voor Street Dance, Street Art en Street Theatre.

Chuck Deely

Chuck Deely was een Amerikaanse zanger die jaren lang als straatmuzikant in Den Haag speelde. Hij begeleidde zichzelf met een gitaar en was dagelijks te vinden bij Den Haag Centraal Station en in de Grote Marktstraat. Op maandag 9 januari 2017 overleed de muzikant aan de gevolgen van een flinke griep.

