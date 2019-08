Taylor Swift en Nicole Bus in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Taylor Swift en Nicole Bus.

Taylor Swift kondigde deze week aan haar eerste albums opnieuw op te gaan nemen, omdat ze in de clinch ligt met een oud-manager die de copyrights heeft. Gelukkig voor dit programma over nieuwe muziek heeft Taylor ook een nieuw album uit, waarvan je zondagavond een track hoort. Net als van Nicole Bus, deze Antilliaanse Amsterdamse is de eerste Nederlandse artiest die een Tiny Desk Sessie deed bij de NPR in de V.S.

Meer releases zijn er van Missy Elliott, Marike Jager, Normani, The Rembrandts, Brockhampton, Raphael Saadiq, First Aid Kit, Rapsody samen met Queen Latifah. Tevens hoor twee Haagse Nieuwe, zowel van Ed Struijlaart als van Avi on Fire.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).