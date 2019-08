Bouwdorp Ypenburg viert vijfjarig jubileum

De laatste week van de vakantie is aangebroken en dat betekent dat kinderen in Ypenburg traditioneel een week lang hutten gaan bouwen in Bouwdorp Ypenburg. Het hutten bouwen gaat redelijk goed, ondanks het warme weer hebben de kleine bouwers het naar hun zin.

Robert-Jan Lubbers van YMCA Ypenburg vindt het timmeren en zagen een onderdeel van de opvoeding. “Ze worden ontzettend handig met gereedschap,” zegt hij. Ook vindt hij het belangrijk om de kinderen buiten in de frisse lucht te laten spelen in plaats van achter een spelcomputer.

Jubileum

Het bouwdorp bestaat dit jaar vijf jaar en dat wordt gevierd met een taart van één bij twee meter. Robert-Jan dankt het succes van het dorp aan het feit dat iedereen zich ervoor inzet. “Het zijn leuke groepjes, gezellige mensen en de begeleiders zijn altijd blij. De hele week is het een feestje”.

Sponsor

Ondanks het feestelijke jubileumjaar loopt het bouwdorp toch wel tegen een kleine probleem aan. Ze zijn namelijk nog op zoek naar sponsoren voor volgend jaar. Om het bouwdorp te voorzien van onder andere lunch voor de kinderen.