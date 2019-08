Kleuter urenlang alleen op strand Scheveningen

Een 4-jarig jongetje heeft zondagavond urenlang op het politiebureau gezeten zonder zijn ouders. Agenten hadden de kleuter rond de 21.00 uur aangetroffen bij het strand op Scheveningen. Het kind had alleen een blauwe zwembroek aan.

De politie deed direct een oproep in de hoop de ouders van het jongetje te vinden. Pas in de loop van de nacht is er voor het eerst contact geweest met één van hen. Een politiewoordvoerder wil verder niets kwijt over de zaak.