Voorstelling in voormalige Amerikaanse ambassade over gijzeling nu al groot succes

Na vakantie 200 extra zitplaatsen in spitstrein tussen Den Haag en Leiden

Treinreizigers moeten in september rekening houden met extra drukte. Nu de vakantie achter de rug is en de universiteiten weer gaan beginnen verwacht de NS volgende maand meer dan 36 miljoen reizigers te vervoeren. Om deze drukte aan te kunnen gaat het bedrijf langere treinen inzetten om meer zitplaatsen aan te kunnen bieden. Vooral tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal wordt een topdrukte verwacht.

September is voor de NS altijd de drukste maand van het jaar. Vorig jaar namen reizigers 35 miljoen keer de trein, en de verwachting is dat dit record komende maand verbroken gaat worden. Om deze drukte aan te kunnen wil de NS langere treinen inzetten. Zo moeten er in de hyperspits tussen 7.30 en 8.30 uur tweehonderd extra zitplaatsen komen tussen Den Haag en Leiden, een van de vijf drukste trajecten van Nederland.

‘Elk jaar zien we dat september onze drukste maand is’, verklaart een woordvoerder van de NS. ‘Mensen gaan weer aan het werk en de universiteiten en hogescholen beginnen weer. We merken dan dat iedereen zijn weg weer moet vinden en dan massaal in de trein springt. Andere maanden zijn ook wel druk, maar daar zitten vaak wel vakanties of feestdagen in, terwijl september die nooit heeft. Dus vandaar dat september onze jaarlijkse topmaand is. En die wordt elk jaar steeds een beetje drukker.’

Zwakste schakel

De NS heeft daarnaast aan spoorbeheerder ProRail gevraagd om negen stations te verlengen. Op dit moment kan het spoorwegbedrijf op een aantal drukke trajecten geen langere treinen inzetten omdat niet alle stations dit aankunnen.

Voor reizigers tussen Den Haag HS, Leiden en Schiphol is het belangrijk dat het station Almere-Buiten wordt verlengd. ‘De keten is zo sterk als zijn zwakste schakel’, legt de NS-woordvoerder uit. ‘Den Haag is uiteraard uitgerust voor lange treinen, daar stoppen ook de lange Thalys-treinen. Maar Almere-Buiten is een korter station. Als daar langere treinen kunnen stoppen, kunnen we op het hele traject langere treinen inzetten, en profiteert de reiziger tussen Den Haag en Leiden hier ook van.’