Nederlandse tak van modeketen Karen Millen failliet

De Nederlandse tak van modeketen Karen Millen is vrijdag failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt, zo meldt mediapartner Omroep West. Het chique modemerk heeft onder meer een verkoophuis in het winkelgebied Noordeinde aan de Hoogstraat.

In Nederland werken tachtig mensen bij de winkels. Het merk had enkele ‘eigen’ vestigingen, maar werd ook verkocht via shop-in-shops, bijvoorbeeld bij Bijenkorf. De Nederlandse website van het merk ging maandagavond uit de lucht.

Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemster.