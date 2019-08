Politie schiet bij aanhouding op Teijlerstraat

Agenten hebben maandag rond half drie in de nacht een waarschuwingsschot gelost om een 25-jarige bestuurder aan te kunnen houden. Volgens een melding zou er een vuurwapen in de auto liggen.

De politie kreeg in de nacht een melding van de automobilist met het vuurwapen in Nootdorp. Het kenteken van de auto is vervolgens in de ANPR gezet om de auto te kunnen traceren. De auto werd in de nacht gezien op de A4 waarna de bestuurder op de Teijlerstraat werd staande gehouden voor een controle.

Omdat de man mogelijk gewapend was, werd er een uitpraatprocedure gestart waarbij de bestuurder aanwijzingen kreeg van de agenten om uit te stappen. Omdat de man niet aan die aanwijzingen gevolg gaf, werd er een waarschuwingsschot gelost. Hierna is de man aangehouden.

In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen, wel werd een aantal XTC-pillen gevonden.