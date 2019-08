Ruim 100 bonnen uitgedeeld bij aanpak overlast Scheveningen

De politie en gemeente hebben zaterdag gecontroleerd op overlast bij de kust en de haven van Scheveningen. Dit leverde 100 bonnen, meerdere waarschuwingen, staandehoudingen en 1 proces verbaal op. Ook is op het strand een badgast aangehouden die nog een gevangenisstraf van 7 dagen moest uitzitten.

De afgelopen weken kregen de gemeente en politie regelmatig meldingen over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit in Scheveningen. Dit was de reden voor een intensieve controle. Speciale aandacht ging uit naar het zwemmen in de haven. Dat is niet alleen verboden, maar is volgens de politie ook levensgevaarlijk en komt de laatste weken steeds vaker voor.

Overtredingen

Daarnaast waren er veel verkeersovertredingen, zoals het negeren van parkeerverboden en het oneigenlijk gebruik van oplaadpunten, het negeren van inrijverboden en het rijden onder invloed van lachgas. Bij het Zwarte Pad werden meerdere mensen betrapt die rondliepen in beschermd natuurgebied.

Tijdens de actie werkte de politie samen met enkele agenten uit Duitsland. Agenten en de gemeentelijke handhavers waren zowel lopend, als met de fiets, auto, motor en boot in Scheveningen aanwezig en konden zo alle overlastlocaties controleren.

Foto: Gemeente Den Haag.